Motogp, Jorge Martin dimesso dall'ospedale ma non può lasciare il Qatar

Il pilota dell'Aprilia migliora dopo il brutto incidente di domenica scorsa dove ha riportato la frattura di otto costole, incerti i tempi di rientro

L’allarme resta ma una buona notizia c’è. Jorge Martín è stato dimesso dall’ospedale questa domenica, come confermato dal padre Ángel sui social media. Il pilota Aprilia compie un altro passo nel suo percorso di recupero dopo il grave incidente occorsogli domenica scorsa al GP del Qatar.

L’incidente nel Gp del Qatar

Il campione del mondo è tornato a Losail dopo aver saltato le prime tre gare della stagione. Nel circuito del Qatar è però caduto scivolando sullo scalino di un cordolo in uscita all’esterno della curva. Alle sue spalle arriva Fabio Di Giannantonio, finito pure lui nelle retrovie dopo un contatto con Alex Marquez a inizio gara. Diggia colpisce Martin in caduta. Jorge è rimasto carponi dolorante per terra mentre nei box Aprilia i meccanici si mettevano le mani tra i capelli e la sua fidanzata guardava la scena in tv spaventata. Da lì il trasporto al centro medico e poi all’ospedale di Doha.

Martin non potrà lasciare Doha

Il madrileno ha riportato la frattura di otto costole, otto nelle arcate costali posteriori (dalla prima all’ottava) e tre in quelle laterali (dalla settima alla nona). È stata rilevata anche un’infiammazione pleurica minima nel contesto dello pneumotorace. Martin è rimasto ricoverato all’ospedale generale Hamad di Doha fino a oggi. Nonostante possa lasciare l’ospedale, per il momento Martín non potrà lasciare il Qatar, per consiglio medico. Resta ancora incerta la data del rientro alle gare.

Il comunicato del padre

“Jorge è stato dimesso dall’Hamad General Hospital e rimarrà in Qatar per qualche altro giorno finché le sue condizioni mediche non si stabilizzeranno. Non appena le sue condizioni lo consentiranno, verrà organizzato un volo assistito per il suo rientro in Europa. Non possiamo ancora lasciare il Qatar, ma finalmente possiamo lasciare l’ospedale, un grande passo avanti”, ha scritto Ángel Martín sui social media per annunciare gli aggiornamenti sulle condizioni di salute del nativo di San Sebastián de los Reyes. “A volte la vita ti colpisce duramente, ma ti mette anche davanti persone meravigliose che ti danno senza chiedere nulla in cambio. Grazie di tutto”, ha concluso Ángel.