MotoGP, Martin rompe il silenzio dall'ospedale: "Ho ancora dolore". Bollettino medico, il rientro è un miraggio

Jorge Martin parla per la prima volta dal letto d'ospedale di Doha dove si trova in terapia intensiva dopo la caduta del GP del Qatar colpito da Di Giannantonio. A Jerez per l'Aprilia correrà di nuovo Lorenzo Savadori

Un vero e proprio calvario che non sembra avere fine. Jorge Martin sta vivendo il 2025, il suo primo anno da campione del mondo più in un lettino di ospedale che in sella a una moto e in pista. Nemmeno il tempo di esordire in stagione col numero 1 sulla carena della sua Aprilia è arrivata l’ennesima caduta rovinosa, l’ennesimo infortunio e non leggero.

La scivolata sul cordolo e poi il colpo subito dalla Ducati di Di Giannantonio che gli ha procurato qualcosa come 11 fratture. Arrivano aggiornamenti dall’Hamad General Hospital di Doha dove si trova ancora in terapia intensiva. A Jerez, settimana prossima correrà di nuovo Lorenzo Savadori. Mentre a questo punto non si intravede una data approssimativa dove rivedere in pista Martinator.

L’incidente di Jorge Martin in Qatar

Davvero una maledizione. Quella che sembra essersi abbattuta su Jorge Martin dopo la conquista del Mondiale MotoGP 2024. Nel 14° giro del Gran Premio del Qatar vinto da Marc Marquez, lo spagnolo in lotta nelle retrovie, alla sua prima gara stagione dopo due infortuni e altrettante operazioni che lo hanno costretto a saltare le prime tre gare, scivola sullo scalino di un cordolo in uscita all’esterno della curva.

Martina cade. Ma gli va anche peggio. Alle sue spalle arriva Fabio Di Giannantonio, finito pure lui nelle retrovie dopo un contatto con Alex Marquez a inizio gara. Diggia colpisce Martin in caduta. Jorge è rimasto carponi dolorante per terra mentre nei box Aprilia i meccanici si mettevano le mani tra i capelli e la sua fidanzata guardava la scena in tv spaventata. Da lì il trasporto al centro medico e poi all’ospedale di Doha.

Come sta Jorge Martin, la nota Aprilia

Aprilia Racing ha fornito un aggiornamento su Jorge Martin, mentre il campione del mondo in carica della MotoGP continua il suo recupero dopo l’incidente del Gran Premio del Qatar. Le condizioni cliniche del pilota spagnolo mostrerebbero un lento ma costante miglioramento a seguito degli esami medici effettuati presso l’Hamad General Hospital. È attualmente ancora sotto osservazione poiché il trauma pleuropolmonare ha richiesto un drenaggio immediato per consentire la riespansione polmonare.

Le fratture costali causano un dolore significativo e rappresentano un’ulteriore limitazione all’attività fisica di base. Ad oggi, la situazione viene monitorata passo dopo passo. “È fondamentale che il polmone sia espanso stabilmente – dice nella nota la casa di Noale – solo allora verrà staccato dall’aspirazione meccanica e il drenaggio rimarrà in sede. Dopo un ulteriore controllo radiografico, sarà possibile rimuovere il drenaggio. Una volta stabilite le condizioni di massima sicurezza, verrà organizzato un rientro assistito in Europa”.

Martin dal letto d’ospedale: “Ho ancora dolore”

Per la prima volta dopo quello che è il 3° infortunio in questo maledetto inizio di stagione, Jorge Martin rilascia una dichiarazione: “Grazie di cuore a tutti quelli che mi hanno supportato. Sono stati giorni difficili, ma ora inizio a muovermi un po’ di più e mi sento meglio, anche se il dolore è ancora intenso. Vorrei ringraziare Aprilia, i miei tifosi e tutti coloro che mi stanno aiutando. Continuerò a lottare per essere uno dei più forti di sempre”.

Il bollettino medico del dottor Charte

Aprilia si è consultata con i medici dell’Hamad General Hospital, dove si trova ancora Martin, con Angel Charte, Direttore Medico della MotoGP, e con Franco Perona, Direttore Medico di Lifenet Healthcare, partner di Aprilia Racing.

Angel Charte, Direttore Medico della MotoGP : “Jorge Martín rimane ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Hamad. Le sue ferite stanno progredendo in modo soddisfacente. Il drenaggio toracico per l’emopneumotorace sta procedendo favorevolmente. Il dolore è sotto controllo, nonostante le fratture costali. Per ora, deve continuare con il drenaggio polmonare fino alla risoluzione del 90%. Dopodiché, ci vorranno alcuni giorni prima che possa essere trasferito con un aereo sanitario al nostro ospedale. È anche di buon umore e di buon umore. Dobbiamo dargli il tempo necessario affinché il processo clinico si risolva, in modo che possa essere trasferito”.

Fonte: Getty

Franco Perona, Direttore Sanitario di Lifenet : “Jorge Martín è attualmente sottoposto a terapia di drenaggio e analgesico alle costole, che ha avuto un effetto positivo significativo sulla riespansione del polmone dopo lo pneumotorace. Il Dott. Ángel Charte, Direttore Sanitario della MotoGP, ha fornito al pilota il massimo supporto e cogliamo l’occasione per ringraziarlo. In qualità di Partner Medico Ufficiale di Aprilia Racing, Lifenet Healthcare continuerà a essere disponibile per aiutare a gestire questo momento difficile, in attesa della fase di recupero funzionale di Martín e del suo ritorno in pista”.

Martin, impossibile prevedere rientro: a Jerez torna Savadori

Il collaudatore Aprilia, Lorenzo Savadori tornerà suo malgrado a sostituire Jorge Martin a partire dal prossimo Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera la prossima settimana. Per quanto riguardo il nuovo periodo di assenza di Martinator dalle corse è difficile quantificarlo, specie al momento col pilota ancora a Doha. Minimo saranno 4 le gare che dovrà saltare ancora. La data del GP del Mugello, previsto nel fine settimana del 22 giugno è al momento solo una ipotesi lontana.