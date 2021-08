MotoGP, GP Stiria, Martin: "Pochi sanno il lavoro che ho fatto per essere qui"

Queste le parole ai microfoni di Sky Sport dello spagnolo della Ducati Pramac Jorge Martin al termine delle qualifiche del Gran Premio di Stiria classe MotoGP, nelle quali ha conquistato la pole position: “Pochi sanno il lavoro che ho dovuto fare per essere qui oggi. Era più difficile tornare in moto che non stare qui, perché una volta tornato ho lavorato molto bene. Quest’estate mi è venuta bene, perché ho avuto tempo di riposarmi e ho lavorato al massimo. Sono molto contento di essere qui, ringrazio il mio team. Ho frenato fortissimo in curva 1 e poi alla curva 2 ho bloccato il davanti. Non so se l’avrò bloccato per circa 20 metri, ma sono riuscito a fermarla, non so come. Poi ho spinto fino alla fine e sono molto contento di averlo portato a termine. Il meteo? L’unico turno sull’acqua è stato ieri. Ero nei top-7, top-8, quindi penso di essere a posto, la Ducati è una moto che lavora molto bene sull’acqua. Il problema sarà nel caso di flag to flag. Non l’ho mai fatto e serve esperienza. Ma sono un rookie. Devo finire, fare il massimo e sarò contento”.

OMNISPORT | 07-08-2021 18:07