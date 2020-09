MotoGP, Gran Premio di San Marino: il resoconto della gara

Moto in pista, quattro Yamaha nelle prime quattro posizioni, seguite dalle Ducati di Miller e Bagnaia. Nona posizione per Dovizioso, quindicesimo Petrucci.13:48

Warm up, moto che scaldano gomme e motori: tutto pronto per la partenza di questo Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini, dedicato a Marco Simoncelli.13:59

GIRO 2. Morbidelli primo, Rossi secondo e sale con forza Miller che supera Vinales e si porta in terza posizione.14:03

GIRO 3. Che ritmo dei due piloti di testa, solo Miller in questo momento riesce a rimanere in scia di Morbidelli e Rossi:14:04

GIRO 4. Attacco di Valentino Rossi ma si difende bene Morbidelli, alle loro spalle bel duello per la quarta posizione tra Vinales e Quartararo.14:06

GIRO 6. Gran momento per Rins che é tornato a contatto con Quartararo e si inserisce nella lotta per il quarto posto.14:10

GIRO 7. Piú tranquillo ora Valentino Rossi, il Dottore sta seguendo la scia di Morbidelli senza provare gli attacchi come nei precedenti giri.14:11

GIRO 8. CADUTA PER QUARTARARO! Il francese perde la moto in curva, si rialza e riparte ma dall'ultima posizione.14:13

GIRO 10. Problemi per Vinales che si é fatto prima superare da Rins, ora deve difendersi da Mir.14:15

GIRO 11. Quinto Bagnaia dopo il sorpasso su Vinales, che gara per il pilota italiano!14:17

GIRO 13. Sei decimi di vantaggio di Morbidelli su Rossi, continua la marcia in vetta per il duo italiano.14:20

GIRO 17. Rossi deve ora guardarsi alle spalle per il ritorno di Rins e Bagnaia, a meno di un secondo dal Dottore.14:26

GIRO 18. Morbidelli con un ritmo che nessuno riesce a tenere, prima vera fuga per il pilota italiano.14:28

GIRO 19. Rins e Bagnaia ora praticamente a contatto con Rossi, terzetto in lotta per la seconda posizione.14:29

GIRO 21. Bagnaia entra in curva su Rins e lo supera, tre italiani nelle prime tre posizioni.14:32

GIRO 22. BAGNAIA SU ROSSI! Altro sorpasso dell'italiano, che si porta in seconda posizione.14:33

GIRO 23. Rossi sembra aver problemi alla gomma anteriore, Rins all'attacco per la terza posizione.14:36

GIRO 24. Morbidelli con quasi tre secondi di vantaggio su Bagnaia, che lotta tra Rossi e Rins per la terza posizione!14:37

GIRO 25. Tre giri alla fine: Rossi si avvicina a Bagnaia, ci si aspetta una lotta a quattro per la seconda posizione.14:39

GIRO 26. Rossi sta riuscendo nella difesa del podio, puntando anche Bagnaia: che gara per il Dottore.14:41

ULTIMO GIRO! Mir supera Rins e va all'attacco di Rossi, Morbidelli in prima posizione verso la vittoria.14:42

PRE GARA

C’è tanta Italia, e tantissima Yamaha, nelle prime file del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. La qualifica ufficiale del sesto appuntamento del calendario di MotoGP è stata infatti dominata dalle moto del produttore giapponese, con le prime quattro piazzole occupate dai piloti del team ufficiale e del team Petronas. Un filotto guidato da Maverik Vinales che, in sella alla Yamaha ufficiale, fa segnare il record ufficiale del “Misano World Circuit Marco Simoncelli” che vale la pole position.

Il pilota spagnolo, con il suo 1:31:411, stacca di oltre tre decimi Franco Morbidelli che, dopo qualche gara sottotono, prova a rilanciare le proprie ambizioni. Chiude la prima fila il francese Fabio Quartararo (compagno di scuderia di Morbidelli), che spera di riallungare in classifica generale andando a centrare la terza vittoria stagionale. “El Diablo”, infatti, al momento occupa la prima posizione, ma con sole tre lunghezze di vantaggio dal nostro Dovizioso. Chiude il quartetto Yamaha Valentino Rossi che, con il suo nuovo casco in bella vista, fa staccare un tempo di poco superiore a quello del leader del mondiale.

L’aria di casa, comunque, fa bene anche agli altri piloti della truppa italiana. Bagnaia chiude infatti la seconda fila, mentre Andrea Dovizioso, impegnatissimo nella lotta per il mondiale della MotoGP, partirà alle sue spalle in terza fila. Un po’ più staccato, invece, Danilo Petrucci che, in sella alla Ducati, fa segnare il 15esimo tempo delle qualifiche.

Griglia di partenza GP di San Marino e della Riviera di Rimini MotoGP

Maverik Vinales Franco Morbidelli Fabio Quartararo Valentino Rossi Jack Miller Francesco Bagnaia Alex Rins Joan Mir Andrea Dovizioso Johann Zarco Pol Espargaro Miguel Oliveira Aleix Espargaro Takaaki Nakagami Danilo Petrucci Brad Binder Tito Rabat Iker Lecuona Stefan Bradl Bradley Smith Alex Marquez

Fonte: Foto Ansa