MotoGp, il Mondiale slitta ancora: rinviati altri due Gran Premi

I Gran Premi d’Italia e di Catalogna, in programma rispettivamente all’Autodromo del Mugello nel fine settimana del 31 maggio e sul circuito di Montmelò nel weekend del 7 giugno, sono stati rinviati per le conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Lo ha comunicato la Dorna, che organizza il Motomondiale.

“Dato che la situazione rimane in uno stato di costante evoluzione, nuove date per questi Gran Premi, così come quelli di Francia e Spagna recentemente posticipati, non possono essere confermate fino a quando non sarà più chiaro quando sarà possibile organizzare gli eventi. Un calendario rivisto verrà pubblicato non appena disponibile” si legge nella nota degli organizzatori del mondiale.

Era proprio di pochi giorni fa la notizia del rinvio del Gp da disputare sul circuito di Le Mans il 17 maggio, sempre a causa dell’emergenza Coronavirus. Prima ancora erano stati rinviati il Gran Premio del Qatar (tranne che per Moto2 e Moto3, già a Losail per i test) e quelli di Thailandia, Usa, Argentina e Spagna.

Se non ci dovessero esserci ulteriori rinvii, il primo Gran Premio MotoGp della stagione sarebbe quello di Germania, sul circuito del Sachsenring, nel fine settimana del 21 giugno. Il condizionale è d’obbligo, però, visto che la situazione è in continua evoluzione.

Commentando negli ultimi giorni i continui rinvii da parte della Dorna, Valentino Rossi aveva aperto alla possibilità di una stagione in formato ridotto: “Non è detto che ne dobbiamo fare 20 o 19 gare per forza. Questa cosa della doppia gara nel weekend può essere un’idea, ma anche un campionato di 12, 13 gare con il format della MotoGp non sarebbe un dramma”.

SPORTAL.IT | 07-04-2020 11:48