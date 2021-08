MotoGP, folle Gp d'Austria: vince Binder, Valentino Rossi rinasce

Ci volevano condizioni atmosferiche pazze, e la sfortuna di Pecco Bagnaia, per spezzare la lunga striscia vincente della Ducati sul Red Bull Ring di Spielberg, teatro del Gp d’Austria, undicesima prova del Mondiale 2021 di MotoGP.

Su un circuito dove dal 2016 avevano vinto solo le Rosse di Borgo Panigale, con tre successi di Andrea Dovizioso e uno a testa di Jorge Lorenzo e Andrea Iannone, e dove sette giorni fa per il Gp di Stiria aveva vinto Jorege Martin, a trionfare è invece Brad Binder.

Il sudafricano della KTM conquista il secondo successo della carriera in MotoGp dopo quello di Brno del 2020 togliendosi così una bella soddisfazione poche settimane dopo aver saputo della decisione del team austriaco di confermarlo per la prossima stagione nella quale farà ancora coppia con Miguuel Oliveira..

Ktm profeta in patria, quindi, e capace di bissare il successo ottenuto su questo stesso circuito dallo stesso Oliveira nel 2020.

Gara come si diceva imprevedibile e condizionata dalla forte pioggia, iniziata a cadere nei giri finali e capace di ribaltare tutti i pronostici.

Binder bravo ad azzardare la scelta di non cambiare moto, vincendo con gomme da asciutto sul bagnato. Per le Ducati, che invece fanno cambiare ai propri piloti, arrivano allora solo un secondo e un terzo posto con Pecco Bagnaia, a lungo in testa, ma ancora costretto a rinviare l’appuntamento con la prima vittoria in carriera in MotoGP, e con il poleman Jorge Martin, vittorioso domenica scorsa.

Ottimo quinto è Luca Marini, ottavo il fratello Valentino Rossi.

Anche il Dottore azzarda la scelta e torna quindi protagonista conquistando il miglior piazzamento della stagione. Delusione per Marc Marquez, appiedato da una caduta a due giri dalla fine mentre era in testa.

Settimo il leader del Mondiale Fabio Quartararo, che vede assottigliarsi il proprio vantaggio in classifica su Bagnaia: 181 punti per il francese, 134 per il torinese che, appaiato ora a Joan Mir, supera il compagno di scuderia Joann Zarco, fuori gara e fermo a 132 punti.

La top ten del Gp d’Austria:

1. B. Binder (KTM)

2. F. Bagnaia (Ducati)

3. J. Martin (Ducati Pramac)

4. J. Mir (Suzuki)

5. L. Marini (Avintia)

6. I. Lecuona (KTM Tech 3)

7. F. Quartararo (Yamaha)

8. V. Rossi (Petronas)

9. Alex Marquez (Honda)

10. Aleix Espargaro (Aprilia)



OMNISPORT | 15-08-2021 14:53