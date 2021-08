Marc Marquez: "Non faccio più la differenza, manca qualcosa"

Il centauro della Honda Marc Marquez, quinto nelle qualifiche ufficiali del Gp d’Austria, ha parlato del suo momento e dell’ennesima caduta durante le prove: “Non riesco a salvare questo tipo di cadute quest’anno, non riesco a spingere con il gomito. Conta anche il setup che utilizzo, perché rende la moto più stabile ma quando cade.. cade. L’ho usato in passato e accadeva lo stesso: la moto è più stabile e dolce, ma quando perdi il davanti è impossibile salvare la caduta”.

“Non faccio la differenza come prima. Non sono al 100% e non riesco a essere costante. Prima riuscivo a fare la differenza ogni giro, adesso no, come a esempio nei cambi di direzione dove a volte sono preciso, altre no”, ha continuato il numero 93. Anche la moto non è a posto: “La moto si evolve, ma manca qualcosa. Se io sono il più veloce nonostante non sia al 100% significa che c’è qualcosa che non va, anche perché gli altri piloti Honda sono ragazzi veloci”.

Sulla gara: “Con la morbida vai forte inizialmente e poi devi sopravvivere, con la media puoi fare una gara costante anche se per me è difficile. Dipende anche da come mi sveglierò, magari potrei scegliere la morbida e cercare di resistere sul finale”.

OMNISPORT | 14-08-2021 18:13