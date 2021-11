MotoGp, incubo Ducati per Joan Mir

18-11-2021 11:40

L’ex campione del mondo Joan Mir suona l’allarme in vista della prossima stagione. Il divario tra la Suzuki e la Ducati è diventato importante: “A Valencia non eravamo in lotta con una sola Ducati, c’erano Ducati ovunque. Se fai il confronto con questa corsa e quella che ho vinto nel 2020, eravamo qualcosa come 20-25 secondi più lenti, mentre la Ducati ha fatto un incredibile passo in avanti, guadagnando 15 secondi”.

“Probabilmente non riesco a tirar fuori il 100% da questa moto, ma so di aver fatto del mio meglio per tutta la stagione”, sono le parole riportate da Formulapassion.

Sulle critiche: “So che c’è chi dice che non ho difeso degnamente il titolo, ma bisogna vivere determinate situazioni prima di puntare il dito. Non sono solo io ad essere frustrato, ma tutto il team. Da questa stagione ne usciremo rafforzati”.

OMNISPORT