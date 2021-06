MotoGP, Joan Mir: “Assen è un buon circuito per raccogliere punti”

Il quinto posto momentaneo nella classifica piloti, non può soddisfare il Campione del Mondo in carica della Suzuki. Ecco perchè Joan Mir va a caccia di punti importanti nel prossimo Gran Premio d’Olanda, nono appuntamento del mondiale 2021 di MotoGP.

Dopo le difficoltà incontrate in Germania al Sachsenring, è pronto a riscattarsi e a sfruttare al massimo le caratteristiche tecniche della GSX-RR, moto che sulla carta dovrebbe adattarsi alla “Cattedrale” della MotoGP di Assen. Lo spagnolo, ricordiamo, è “chiamato” a chiudere un bel gap con Fabio Quartararo nella classifica del mondiale piloti.

“Non vedo l’ora che arrivi questo fine settimana! La Germania è stata piuttosto dura e non vedo l’ora di tornare in pista e ottenere risultati migliori. Assen è un buon posto per farlo perché, anche se non ho mai avuto risultati davvero eccellenti qui. Si tratta di una pista in cui mi piace guidare e cercherò di essere il più veloce possibile. Questo posto è un posto davvero speciale. Si tratta di una vecchia pista con un’atmosfera iconica. In passato le gare erano lunghissime sul circuito del TT, mentre adesso è una delle piste più brevi del calendario”.

