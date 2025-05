Napoli contro Inter, la corsa Scudetto dell'ultima giornata stravolge i palinsesti: come cambiano Pressing, Ds e Sky Sport

Le variazioni della programmazione televisiva in base agli anticipi della 38esima e decisiva giornata di campionato che equivale a un verdetto definitivo

Cambiano gli orari per le partite Scudetto, cambia la programmazione televisiva. Così è per quel che riguarda Pressing, programma di approfondimento calcistico in onda sulle reti Mediaset e curato dalla redazione sportiva di Cologno Monzese che si adegua alle esigenze dettate dalla Lega Serie A. E così anche per Rai e Sky Sport, inevitabilmente.

Como-Inter e Napoli-Cagliari dettano l’agenda e anche il palinsesto, considerato l’impatto che i due match in programma questa sera venerdì 23 maggio avranno la loro incidenza e non solo sulla scaletta del noto spazio di approfondimento giornalistico.

Scudetto 2025, Pressing cambia serata e orario

Pressing, come sempre con alla guida Massimo Callegari e Monica Bertini, andrà in onda su Canale 5 con un doppio appuntamento per seguire l’ultima e decisiva giornata di campionato, in seconda serata. Si comincia stasera, dalle 0.10, quando in studio per commentare e analizzare le sfide-scudetto di Napoli e Inter ci saranno Alessio Tacchinardi, Massimo Mauro, Riccardo Trevisani, Sandro Sabatini e Graziano Cesari. In collegamento Fabrizio Biasin, Raffaele Auriemma e Franco Ordine.

Come anticipato da Mediaset in un comunicato, sono previsti collegamenti in diretta anche con il San Paolo grazie ai due inviati Carlo Landoni e Carmine Martino, mentre Francesca Benvenuti racconterà le reazioni della città con le immagini in diretta dei punti più caldi: da Piazza del Plebiscito ai Quartieri Spagnoli. Pressing sarà live anche dallo stadio di Como con Angiolo Radice e da Piazza del Duomo con Alessio Conti, l’altro polo della corsa scudetto.

La risposta di Sky Sport

Anche Rai e Sky Sport sono attrezzati, sul piano degli Speciale televisivi nel caso specifico. Da venerdì 23 a domenica 25 maggio, Sky rivede la sua consueta programmazione in vista dell’appuntamento con la trentottesima e ultima giornata.

Venerdì appuntamento speciale per lo Scudetto, che Sky Sport seguirà con due studi speciali che accoglieranno ospiti legati alle due squadre: a Napoli, in Piazza del Plebiscito, Sara Benci sarà in compagnia, tra gli altri, di Gianluca Di Marzio e Faouzi Ghoulam, mentre a Milano, in Piazza Duomo, sarà presente Cristiana Buonamano, Stefano De Grandis e altri volti noti.

Venerdì sera apre il weekend su Sky Sport 24, Calciomercato – L’originale, con Alessandro Bonan, Fabio Quagliarella, Alessandro Costacurta, Veronica Baldaccini e Paolo Condò.

A seguire, Speciale Campo Aperto, con Leo Di Bello, Andrea Marinozzi, Marco Nosotti e Luca Tommasini per analizzare gli anticipi che sanciranno chi vincerà il titolo di Campione d’Italia 2024/2025. Sabato torna la Casa dello Sport con Fabio Tavelli alla conduzione in compagnia di Rachele Sangiuliano, Stefano Borghi, Riccardo Montolivo e Gianfranco Teotino.

Domenica mattina ancora spazio con la Casa dello Sport, mentre la sera torna Campo Aperto Domenica, con Leo Di Bello insieme a Paolo Assogna, Marco Nosotti e Luca Tommasini. Postpartita affidato al tradizionale appuntamento con Il Club, con Fabio Caressa in compagnia di Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Zvonimir Boban, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini.

Rai Sport, edizione speciale DS

Anche Rai Sport ha maturato una notevole variazione di palinsesto: un’edizione speciale de “La Domenica Sportiva”, in onda dalle 22.50 in poi su Rai 2, realizzata in collaborazione con la Testata Giornalistica Regionale e con Rai News 24. In studio a Napoli, con Simona Rolandi, ci saranno Alberto Rimedio, Lele Adani ed Eraldo Pecci mentre a Milano, con Laura Bart e Furio Zara, Mauro Bergonzi sarà al VAR, per l’analisi degli eventuali episodi dubbi.

Saranno due, invece, le postazioni allestite allo stadio “Diego Armando Maradona”: all’interno dell’impianto partenopeo ci sarà Giacomo Capuano mentre, nella postazione esterna, al microfono di Fabrizio Cappella si alterneranno tifosi VIP e protagonisti della cultura e della musica napoletana. Alessandra D’Angiò, invece, sarà in Piazza del Plebiscito, all’ingresso del Palazzo Reale, per raccogliere quelle che saranno le emozioni dei tifosi azzurri.

Due le postazioni dedicate anche alla sponda nerazzurra dello sprint tricolore: dallo stadio Sinigaglia di Como saranno in collegamento Luca De Capitani e Thomas Villa, mentre in Piazza Duomo, a Milano, toccherà a Paolo Maggioni raccogliere e testimoniare gli umori dei tifosi dell’Inter. La trasmissione, con la supervisione di Marco Lollobrigida e la cura di Alessandro Antinelli, sarà coordinata da Paola Arcaro.

Un’offerta densa di approfondimenti, dirette e novità (aggiunte) per acuire quella che si annuncia come una lotta di ascolti che si gioca su campi differenti rispetto a Napoli e Inter. Ma che non può mancare questa sera. Al pubblico la scelta conclusiva.