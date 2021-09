MotoGP, Joan Mir: “Poca esperienza al Circuit of the Americas”

Ormai è impossible per Joan Mir, confermare il titolo di campione del mondo anche per questa stagione.

Nonostante questo, lo spagnolo è pronto ad affrontare il prossimo Gran Premio degli Stati Uniti, 15° appuntamento del mondiale 2021 di MotoGP. Mir con la sua Suzuki, è a caccia di conferme dopo il risultato deludente ottenuto a Misano e vuole raccogliere quante più informazioni possibili in termini di sviluppo, così da cominciare a pensare seriamente alla moto che scenderà in pista nella prossima stagione.

“Il Circuit of the Americas è un tracciato che non conosco molto bene. Ho corso qui nelle categorie inferiori, ma solo una volta in sella ad una MotoGP. L’anno scorso non siamo potuti venire per via della pandemia e quindi la mia unica esperienza risale al mio primo anno in MotoGP. Si tratta di un layout davvero interessante perchè offre una grande varietà di curve, dalle più veloci a quelle più lente. Sarà importante trovare un ottimo bilanciamento. Penso che la GSX-RR possa fare davvero bene qui, soprattutto nei tratti più fluidi. Sono entusiasta di venire qui e di affrontare quest’altro appuntamento del campionato. Non vedo l’ora di guidare”.

OMNISPORT | 29-09-2021 14:12