MotoGP, la diretta del GP di San Marino sul circuito di Misano. LIVE

PRE GARA

La MotoGP torna in pista e lo fa col GP di San Marino e della Riviera di Rimini, tredicesimo appuntamento della Classe Regina del Mondiale 2022. La classifica piloti è attualmente così composta:

Fabio Quartararo (200 pt.) Aleix Espargaro (168 pt.) Pecco Bagnaia (156 pt) Johann Zarco (125 pt.) Jack Miller (123 pt.)

La pole position del GP di San Marino, sul tracciato di Misano dedicato a Marco Simoncelli, è di Jack Miller sulla Ducati Factory. Secondo tempo per il compagno di box Pecco Bagnaia, staccato appena di 15 millesimi. Il pilota italiano però partirà purtroppo dalla quinta casella a causa della penalità subita ieri per guida pericolosa.

Enea Bastianini dunque partirà secondo con un grande Marco Bezzecchi terzo, a completare una prima fila molto tricolore. Vinales ottimo partirà quarto su Aprilia anche se Aleix Espargaro in lotta per il Mondiale non va oltre la nona piazza. Sesto Johann Zarco in Pramac, poi Luca Marini e Fabio Quartararo, Oliveira chiude la top-10.

Il Gran Premio di San Marino si corre sul circuito di Misano Adriatico, intitolato alla memoria di Marco Simoncelli. Sono previsti 27 giri. Semaforo spento e gas a martello alle ore 14.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

PRIMA FILA

1. Jack Miller (Ducati)

2. Enea Bastianini (Ducati)

3. Marco Bezzecchi (Ducati)

SECONDA FILA

4. Maverick Vinales (Aprilia)

5. Francesco Bagnaia (Ducati)

6. Johann Zarco (Ducati)

TERZA FILA

7. Luca Marini (Ducati)

8. Fabio Quartararo (Yamaha)

9. Aleix Espargaro (Aprilia)

QUARTA FILA

10. Miguel Oliveira (Ktm)

11. Franco Morbidelli (Yamaha)

12. Alex Rins (Suzuki)

QUINTA FILA

13. Jorge Martin (Ducati)

14. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

15. Brad Binder (Ktm)

SESTA FILA

16. Alex Marquez (Honda)

17. Michele Pirro (Ducati)

18. Andrea Dovizioso (Yamaha)

SETTIMA FILA

19. Pol Espargaro (Honda)

20. Stefan Bradl (Honda)

21. Darryn Binder (Yamaha)

OTTAVA FILA

22. Takaaki Nakagami (Honda)

23. Kuzuki Watanabe (Suzuki)

24. Remy Gardner (Ktm)

NONA FILA

25. Raul Fernandez (Ktm)

