MotoGp, l'Aprilia mette nel mirino Dovizioso

L’Aprilia è pronta a buttarsi su Andrea Dovizioso se la squalifica di Andrea Iannone sarà confermata. Il pilota forlivese non ha rinnovato con la Ducati ed è senza squadra nel 2021: “Il Dovi è la migliore opzione possibile che abbiamo sul tavolo, è un’occasione unica. Abbiamo sempre detto che volevamo continuare con l’altro Andrea e questa è la nostra prima priorità, ma se non possiamo, faremo del nostro meglio per portare Dovizioso da noi”, sono le parole dell’amministratore delegato Massimo Rivola a The Race.

“Se però le sue richieste saranno troppo alte per noi abbiamo anche Crutchlow, che consideriamo un pilota veloce e interessante. Ad essere onesti, nel mercato piloti sembra che abbiamo buone opzioni: più o meno costoso, ma entrambe buone”. L’obiettivo è in ogni caso un pilota esperto: “Poiché il nostro obiettivo è diventare una squadra ufficiale nel 2022, dobbiamo fare l’ultimo passo in avanti con la moto e abbiamo bisogno di un pilota esperto. Se poi riusciremo ad avere anche una squadra satellite nel prossimo futuro, allora questa sarà perfetta per i giovani piloti”.

OMNISPORT | 22-09-2020 15:50