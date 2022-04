MotoGP, Lorenzo: "A Marquez restano ancora cinque anni. Martin è già in Ducati ufficiale"

18-04-2022 14:52

Nonostante Jorge Lorenzo sia uscito dal mondo della MotoGP (inizierà tra poco una nuova sfida nella Porsche Carrera Cup Italia, continua comunque a seguire le vicende legate al Motomondiale. Da pluricampione del Mondo, Por Fuera ha ovviamente uno sguardo davvero esperto e lucido su tanti argomenti, che ha esternato in una bella intervista realizzata da Motorsport.com

Vi riportiamo di seguito qualche estratto, a cominciare dalla situazione legata alla Ducati ufficiale, con la sella ancora in ballo che, per Lorenzo, è già di Jorge Martin, che avrebbe battuto la concorrenza di Bastianini:

“Situazione difficile. Io penso che Martin sia già nella squadra ufficiale. Hanno già firmato. Forse sbaglierò e quella sella è ancora in palio. Ma in caso contrario diventa dura perché ora Bastianini sta guidando in maniera spettacolare, senza errori, due successi, leader del campionato. Spero che Martin abbia già firmato perché altrimenti sarà dura per lui“.

Lorenzo parla anche dell’inizio di stagione difficile di Pecco Bagnaia:

“Quello che non funziona di Pecco in questo momento è la moto. La GP22, per diversi motivi, è più complicata e tutti ne soffrono. Bagnaia sta avendo però maggiori problemi rispetto a Miller e Martin“.

Una parola anche sul momento di Marc Marquez, continuamente martoriato da problemi fisici:

“Tutti sappiamo bene come è fatto Marc, anche cadendo centinaia di volte, continua sempre a rischiare. In Texas è quasi caduto tre o quattro volte, ma non ha mai smesso di spingere. È un pilota speciale, unico sotto questo aspetto. Ma farti male in così tante parti del corpo, certamente, non fa bene al fisico e alla testa. Pian piano, ti entrano dentro. Tecnicamente, è un fenomeno. Ha ambizione e fisico, ma il tempo passa per tutti. Per me comunque gli mancano ancora almeno cinque anni buoni“.

