MotoGp: Marc Marquez, arriva la decisione ufficiale sul Gp del Qatar

Marc Marquez salterà il primo Gran Premio della MotoGp a Losail, in Qatar. E’ infatti ufficiale l’assenza del numero 93 per la prima corsa della stagione: l’otto volte campione del mondo, che sta recuperando dal grave infortunio alla spalla che l’ha tenuto fuori tutto lo scorso anno, ha preso la decisione in accordo con lo staff medico dell’Hospital Ruber Internacional che lo ha in cura.

A renderlo noto è stata la Honda, con una nota ufficiale. Il centauro iberico ha così scelto l’opzione più prudente, dopo la follia che gli è costata tutta la scorsa stagione. “Considerando il periodo di tempo e lo stato attuale del processo di consolidamento osseo, i medici considerano prudente e necessario non accelerare il ritorno in pista di Marquez, che è lontano dalle competizioni da otto mesi, per evitare di mettere a rischio l’omero. L’otto volte iridato si sottoporrà a un altro controllo medico lunedì 12 aprile, prima del terzo appuntamento dell’anno, il Grande Prémio de Portugal”.

Lo stop comprenderà quindi anche la gara di Doha, la seconda della stagione.

“Dopo l’ultimo controllo col team medico – è la nota di Marc -, i medici mi hanno consigliato che la cosa più prudente fosse quella di non prendere parte al Gran Premio del Qatar e di continuare col piano di recupero che abbiamo seguito nelle ultime settimane. Mi sarebbe piaciuto poter partecipare alla gara di apertura del Campionato del Mondo ma dovremo continuare a lavorare per riuscire a recuperare le condizioni ottimali che ci permettano di tornare alla competizione”.

Segui la MotoGp su DAZN

OMNISPORT | 22-03-2021 14:27