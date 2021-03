MotoGp, Marc Marquez si sbilancia sul suo rientro

Quando torna in pista Marc Marquez?

Questa è la domanda che si fanno in molti. Intanto il campione del mondo spagnolo, che per il momento è tornato sì in pista ma solo una pit bike aspetta il definitivo via libera dai medici.

Marquez manca dai circuiti dal GP di Jerez di luglio 2020 (se non si considera il tentativo, sempre sulla stessa pista quattro giorni dopo) a seguito di ben 3 operazioni, di cui l’ultima a fine 2020 per sistemare la frattura dell’omero del braccio destro.

Nelle ultime ore però lo stesso iberico, pilota della Honda, ha parlato del suo ritorno alla tv catalana ” Deportivo Cuatro” aprendo la possibilità a un possibile rientro già per la prima gara della nuova stagione, in programma il 28 marzo sul circuito di Losail (Qatar).

Non escludo di essere alla prima gara, ma non posso dare nulla per scontato perché in un recupero ci sono sempre alti e bassi.

Il pilota ha anche parlato della questione vaccini anti Covid – 19, visto che proprio il Governo del Qatar ha proposto di vaccinare tutte le persone che ruotano attorno all’organizzazione della stagione, da piloti agli addetti ai lavori del paddock.

“Tutta la famiglia della MotoGP ha avuto l’opportunità di farsi vaccinare e penso sia stato un ottimo lavoro, logicamente la mia è una scelta individuale, per questo ho viaggiato. In questo modo, quando sarà il momento di vaccinare qui in Spagna, il mio vaccino andrà ad altre persone”.

In questi giorni era infatti trapelata la notizia che il pilota fosse già stato sottoposto alla prima dose del vaccino, rumors confermato dal diretto interessato attraverso queste parole.

OMNISPORT | 15-03-2021 18:54