Honda: "Marquez può intensificare il lavoro su forza e mobilità”

Marc Marquez non sale sulla sua Honda dal Gran Premio dello scorso anno a Jerez, nel quale si è fratturato l’omero destro. Il pilota spagnolo sta affrontando l’ultima fase di un recupero che è stato un vero e proprio calvario, durato più di sette mesi e che ha richiesto ben tre operazioni.

Per fortuna, dopo la visita effettuata dall’equipe che lo ha operato a dicembre, guidata dal dottor Samuel Antuna, alla clinica Ruber Internacional di Madrid, per Marquez arrivano finalmente buone notizie come riportato dal comunicato ufficiale del team Honda: ” “Nella visita eseguita 14 settimane dopo l’intervento all’omero destro, il team medico guidato da Samuel Antuna e Ignacio Roger de Ona ha verificato clinicamente e radiograficamente un miglioramento del consolidamente osseo. Da questo momento in avanti, Marc può intensificare il programma di recupero della forza e della mobilità in vista di un rientro graduale alle gare”.

L’ok dei medici è per tornare a guidare una moto, non ancora per tornare in sella a una MotoGP: per capire quando questo avverrà saranno determinanti proprio le sensazioni del pilota nelle prossime settimane. Probabile che Marquez torni in pista ad Aprile, nella seconda gara in programma in Qatar.

OMNISPORT | 12-03-2021 11:53