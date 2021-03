MotoGp, Marquez sottoposto a vaccino in Qatar

Marc Marquez sta facendo di tutto per tornare presto e al meglio a competere nella MotoGp. Lo spagnolo si sta allenando duro e intanto, secondo quanto riporta la stampa iberica si sarebbe recato in Qatar per vaccinarsi contro il Coronavirus, con la seconda dose che dovrebbe arrivare nel weekend che aprirà il Motomondiale.

Non è comunque detto che Marquez riesca a essere pronto per la prima gara di stagione. Il braccio sta sì migliorando ma al momento non si hanno previsioni o certezze sui tempi di recupero e si attende anche l’ok dello staff medico per tornare in sella a una moto per competere nel Motomondiale.

OMNISPORT | 13-03-2021 21:54