MotoGP,: Marc Marquez, “Dovremo lavorare per migliorare”

Sul circuito britannico la MotoGP manca dal 2019 e in quell’occasione l’otto volte iridato venne battuto sulla linea del traguardo per soli 13 millesimi dal connazionale della Suzuki Alex Rins. Il #93 del Repsol Honda Team è fiducioso di poter fare un buon weekend, anche se è convinto che saranno in tanti ad andare forte in Gran Bretagna.

Dopo aver centrato l’ottavo posto nel Gran Premio di Stiria e dopo aver lottato per la vittoria nel successivo Gran Premio d’Austria, corso sempre al Red Bull Ring, non vede l’ora di tornare in sella a Silverstone.

“Sarà bello rivedere i fan britannici dopo un anno di assenza. Correre in Austria con i fan sugli spalti è stato divertente, quindi non vedo l’ora di farlo di nuovo in Inghilterra! La nostra posizione tra le gare non è cambiata, anche questo fine settimana dovremo lavorare per migliorare e vedere cosa sarà possibile fare domenica. L’ultima gara abbiamo avuto la velocità e siamo stati in grado di lottare, ma Silverstone è un circuito molto diverso e molti possono andare forte.”

OMNISPORT | 24-08-2021 13:00