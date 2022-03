MotoGp, Marc Marquez: "Enormi motivazioni, lotto per vincere"

02-03-2022 15:22

Il centauro della Honda Marc Marquez si vuole lasciare definitivamente alle spalle l’ultimo biennio da incubo: dopo le tre operazioni al braccio e il problema agli occhi, il pilota catalano spera in un 2022 sereno e vincente.

“Cosa posso dire dell’inizio del 2022? Dopo quello che abbiamo passato di recente la mia motivazione per l’inizio della stagione è enorme, abbiamo superato qualcosa di difficile e ora è il momento di godersi la guida, la competizione e la lotta per la vittoria”, ha spiegato il pilota otto volte campione del mondo in vista dell’inizio del Motomondiale in Qatar..

“Questo è il mio decimo anno nella classe MotoGP e ora sono uno dei più esperti nella classe, ci sono molti nuovi piloti ma l’obiettivo è sempre lo stesso: lottare per il campionato del mondo”. La nuova moto resta un’incognita: “Arriviamo con una nuova moto, dobbiamo vedere come si comporta in Qatar ma abbiamo costruito una buona base e non vedo l’ora di correre di nuovo. Sarà la prima volta che corro in Qatar dal 2019, ma sono pronto. Cominciamo la stagione!”.

OMNISPORT