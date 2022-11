MotoGP, Marc Marquez: "Il mio braccio destro non sarà mai al 100%"

24-11-2022 15:30

Nel corso del podcast En La Honda, lo spagnolo Marc Marquez ha parlato delle condizioni del suo braccio destro, operato quattro volte da quel terribile incidente a Jerez de la Frontera nel 2020.

Queste le parole del Cabroncito, otto volte Campione del Mondo nel Motomondiale, riportate dal Corriere dello Sport:

“Solo quest’inverno capirò come sarà il mio braccio attuale al cento per cento. Un braccio operato quattro volte non sarà mai al cento per cento come l’altro braccio. Nelle gare in cui sono tornato ho notato che ho sovraccarichi muscolare molto in anticipo rispetto a prima e le corse consecutive per me sono state difficili. Quest’inverno lavorerò in modo specifico sui muscoli più deboli, per fare in modo che la compensazione della spalla e del braccio possa essere buona”.

Marquez ha parlato anche dei due ex piloti della Suzuki Alex Rins e Joan Mir, che il prossimo anno saranno nuovi alfieri Honda. Uno, l’ex campione del mondo Mir con una Honda ufficiale, mentre Alex Rins col team di Lucio Cecchinello:

“Ogni pilota che arriva aiuta a sviluppare la moto, specie due piloti che hanno vinto rispettivamente un mondiale e l’ultima gara con la Suzuki. Si adatteranno entrambi alla Honda perché sono piloti di talento. La nostra non è una moto facile, se fosse stata facile sarebbero stati immediatamente veloci, come accaduto a mio fratello Alex con la Ducati o con Oliveira sull’Aprilia. Mir e Rins hanno faticato un po’ nel primo test ma dalla telemetria si vede che sono veloci. Hanno percorso delle curve come me e addirittura più velocemente. La Honda è una moto che ti dà, ma ti toglie tutto appena cadi due o tre volta senza capirne il motivo. Ma saranno due compagni di squadra forti”.