MotoGP, Marc Marquez inizia la "preseason": vuole esserci in Qatar

05-01-2022 15:57

Sono stati due anni davvero sfortunati per Marc Marquez, ma ora il Cabroncito ha tutta l’intenzione di essere in sella ai nastri di partenza della stagione 2022 in Qatar. Il #93 ha infatti saltato tutta la stagione 2020 per l’infortunio all’omero rimediato a Jerez (e che gli è costato ben 3 operazioni), poi ha saltato anche le prime due e le ultime due gare del 2021.

Ora sembra che lo spagnolo abbia ripreso gli allenamenti in vista della prossima stagione, pubblicando un emblematico post con scritto “preseason”. Non in moto, certo, dato che la diplopia (un problema agli occhi causato da una delle sue ultime cadute nella scorsa stagione) di cui soffre è ancora presente, ma se non altro a livello fisico.

I medici infatti avevano dato il via libera all’allenamento individuale, e l’intenzione di Marquez, abituato a recuperi al limite dell’umano, potrebbe anche essere intenzionato a presentarsi in uno dei test della MotoGP prima dell’inizio delle gare, a febbraio il primo in Malesia, il secondo in Indonesia.

HRC sa bene di dover continuare a puntare su di lui, in attesa di poter assestare un nuovo colpo di mercato, salvo inversioni di tendenza da parte di Pol Espargarò. L’incognita più che altro è su come si presenterà Marquez ai nastri di partenza. A questa domanda ha provato a rispondere il connazionale Jorge Lorenzo a Motosan.es:

““Se c’è una persona in cui la paura ha vita dura, quella è Marc, anche se è ancora umano e a nessuno piace farsi del male. Sicuramente in certe circostanze sei più cauto di prima, ma sicuramente influenzerà meno rispetto ad altri piloti. Certo, per il bene della MotoGP, speriamo che fisicamente torni ad essere quello che era. Se così fosse non ho dubbi che vincerà di nuovo il mondiale”.

