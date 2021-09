MotoGP, Marc Marquez, “L’obiettivo è lottare per il vertice”

Marc Marquez risale in sella ad Aragon (13esima tappa della MotoGP 2021) dopo la caduta di Silverstone e proverà a riscattarsi in casa.

Ecco cosa ha detto il #93 del Repsol Honda Team.

“Aragon è sempre una pista su cui mi diverto a correre e in passato abbiamo ottenuto ottimi risultati. Ma non possiamo fare affidamento su quello che abbiamo fatto in passato, nel 2021 arriviamo in una situazione diversa quindi dobbiamo affrontare il weekend nel modo corretto, vedere il nostro livello e vedere cosa faranno i nostri avversari. È bello tornare a correre al MotorLand dopo aver saltato il round del 2020 e speriamo di poter dare spettacolo per i fan. Nelle ultime gare siamo stati più vicini ai primi quindi l’obiettivo è continuare su questa strada e vedere cosa è possibile fare domenica.”

OMNISPORT | 07-09-2021 13:41