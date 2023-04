MotoGP, Marini adesso ci crede: "Voglio la prima vittoria"

Il pilota del team VR46: "Sono cresciuto tanto, mi sento più forte rispetto all’anno scorso".

20-04-2023 19:45

Dopo il primo podio in carriera in top class conquistato ad Austin, Luca Marini adesso vuole il primo trionfo in MotoGP: “Intanto sarà importante riconfermarsi e lottare per le posizioni che contano anche a Jerez e Le Mans – ha detto il pilota Mooney VR46 in diretta a Sky Sport 24 -. L’obiettivo è lottare per la vittoria, Austin è stato un gran weekend ma vorrei che anche gli altri siano sullo stesso livello”.

Il team sta permettendo a Marini di essere competitivo in pista: “In questo momento la squadra sta facendo un ottimo lavoro, grazie a loro ho un pacchetto tecnico importante che mi permette di divertirmi sulla moto. E poi io sono cresciuto tanto, mi sento più forte rispetto all’anno scorso”.