MotoGp, Marini: "Mi aspettavo un sabato diverso"

20-08-2022 20:43

Luca Marini dopo un venerdì incoraggiante partirà solo dalla tredicesima piazza in griglia domenica: “Non è stata la giornata che mi aspettavo. Rispetto a ieri, in PL3 abbiamo fatto fatica e non avevamo feeling soprattutto con la gomma posteriore”, sono le parole del centauro del team Mooney VR46.

“Non mi trovavo, non riuscivo a guidare come avrei voluto e nel time attack è stato come essere sul ghiaccio. In PL4 ci siamo ripresi e abbiamo lavorato bene sia con la morbida che con la media. In qualifica poi, il primo tentativo non è stato male, mentre nel secondo non sono riuscito ad essere performante con la gomma morbida dietro. Analizziamo i dati e capiamo come affrontare al meglio la giornata di domani”.