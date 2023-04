MotoGP, Marini: "Sono soddisfatto, gran risultato"

Il ducatista del team Mooney VR46 ha raggiunto il suo primo podio in gara in top-class, secondo ad Austin alle spalle di Rins.

16-04-2023 23:59

Per Luca Marini ad Austin è arrivato il primo vero podio in MotoGP, secondo alle spalle di Alex Rins. Gran risultato per lui e per la Ducati Mooney VR46. Così dopo la gara: “In partenza sono stato cauto, non volevo commettere errori. Miller mi ha superato con grande aggressività, come Quartararo. Poi sapevo di avere un buon passo ed essere forte. Non ho mai pensato che la vittoria fosse persa. Dopo la caduta di Pecco sapevo che Alex avrebbe gestito, quindi ho passato Fabio e cercato di prendere Alex”.

Marini ha quindi aggiunto: “Ma su questa pista guida benissimo. Ogni anno è molto forte, anche sulla Honda si è trovato bene. Forse quella è la miglior moto qui. Ma sono comunque soddisfatto del mio passo e della mia gara. Gran risultato per il team e per i miei ragazzi. Stanno lavorando molto bene, sono soddisfatto di quanto stiamo facendo quest’anno. Lavorare con loro è fantastico“.