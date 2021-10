MotoGP, Marquez avvisa Quartararo ed esulta: "Gara più importante dell'anno"

24-10-2021 15:25

A Misano, in quella che è stata l’ultima gara in Italia di Valentino Rossi, ha trionfato il rivale di sempre Marc Marquez dopo la caduta di Bagnaia. Il pilota spagnolo, a pochi giri dal termine, aveva mollato la possibilità di attaccare il pilota della Ducati, ma l’errore del piemontese ha concesso all’otto volte campione del mondo di salire sul podio più alto.

Al termine della gara, Marquez è intervenuto ai microfoni di Dazn: “La gara piu’ importante dell’anno, un circuito destrorso significa curve molto difficili per me ma ci sono dei progressi. E’ un qualcosa che mi da’ fiducia per le prossime gare e per la prossima stagione. Con il tempo tutto andra’ meglio”.

Marquez si è complimentato con Bagnaia ma soprattutto col nuovo campione del mondo Quartararo: “Il passo di Pecco oggi era irreale e non so come io sia riuscito a stargli dietro, credo di avergli messo un po’ di pressione ma era il piu’ veloce – prosegue il centauro spagnolo della Honda –. Ma oggi e’ la giornata di Quartararo, congratulazioni a lui e al team Yamaha per tutto il lavoro: noi cercheremo di mettergli il bastone tra le ruote il prossimo anno”.

