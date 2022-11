MotoGP, Marquez: "Domani difficile, ma vorrei provarci"

05-11-2022 15:52

Ottima qualifica per il Cabroncito Marc Marquez, che nell’ultimo appuntamento della stagione porta la sua 213V fino alla seconda posizione in griglia dietro a Jorge Martin in Pramac e davanti a Jack Miller in Ducati Factory.

Queste le parole dell’otto volte iridato:

“Ho corso dei rischi. È stato uno di quei giri in cui non ti importa un c**** di ciò che accade. Ho fatto una tornata nella quale mi sono detto che sarei potuto cadere, abbiamo fatto una grandissima qualifica e domani il mio desiderio è salire sul podio. Da quando sono ritornato mi sono detto di essere il più onesto possibile sulle nostre potenzialità, domani sarà difficile ma mi piacerebbe provarci”.