MotoGp, Marquez: "E' strano ciò che mi sta accadendo"

Marc Marquez sta attraversando una stagione non semplice, a causa dell’infortunio alla spalla che lo ha costretto a saltare praticamente un anno di carriera. L’otto volte campione spagnolo è tornato alla vittoria in Germania ma non sta lottando per il titolo, non essendo al 100% della condizione fisica.

Intervistato da Dazn, Marc Marquez ha svelato un inquietante retroscena relativo al Gran Premio d’Olanda ad Assen, l’ultimo disputato dopo la pausa estiva: “Mercoledì, senza fare nulla di particolare, ho chiamato Alberto Puig e gli ho detto che non sapevo se avrei potuto correre nel weekend. Giovedì mi ha curato il fisioterapista e durante il fine settimana l’infiammazione è migliorata. Non è peggiorata. È un po’ strano quello che mi sta succedendo”.

Marc Marquez ha abbassato le aspettative rispetto al passato, il corpo non gli consente di puntare in alto al momento: “Non voglio essere preoccupato per la spalla, il braccio e tutto il resto. L’obiettivo è tornare ad allenarmi a modo mio: moto, moto e ancora moto. Questo è quello che mi chiede la seconda parte del campionato. Non dico nemmeno di poter vincere, ma essere più regolare e non avere ricadute, che sarebbe la peggior ipotesi”.

Infine lo spagnolo ha parlato della prossima gara, in programma l’8 agosto: “Come starò al Gran Premio di Stiria al Red Bull Ring? Spero che la percentuale sia alta, ma al momento è sconosciuta”.

OMNISPORT | 10-07-2021 14:43