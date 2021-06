MotoGp, Marquez: "L'idea di fermarmi ancora mi spaventa"

La 16° posizione nelle libere del GP di casa non può certo far felice Marc Marquez: “Ci sono due/tre punti del circuito dove devo modificare il mio stile di guida per via del braccio. Mi sento meglio rispetto al Mugello, freno anche duro senza problemi, però alcune curve le devo gestire in modo diverso da come ero abituato a fare prima dell’infortunio. L’idea di fermarmi nuovamente mi spaventa, ma non devo nemmeno illudermi immaginando una realtà fittizia nella quale va tutto bene”, ha spiegato il pilota della Honda.

Marquez è deluso per il momento che sta passando: “Nessuno nasconde che la situazione della moto Honda è difficile, e la mia condizione attuale non mi permette di aiutare come vorrei. Non illudo nessuno parlando di piazzamenti, non avrebbe senso, sto meglio rispetto al Mugello ma è dura. Non sono un calciatore che può allenarsi quando vuole, io per allenarmi devo aspettare il fine settimana di gara perché i test non solo liberi: è una condizione sfavorevole ma la accetto, è un percorso duro ma lo farò, spero sia il più corto possibile ma non mi tiro indietro”.

