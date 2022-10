MotoGp, Marquez promette: "Voglio lottare per il titolo nel 2023"

18-10-2022 16:05

Dopo essere tornato sul podio, Marc Marquez si gode il buon momento. Ai canali ufficiali della MotoGp ha detto: “Sono molto contento di questo podio. Significa molto per me, così come per tutte le persone che mi hanno aiutato in questa difficile stagione. Penso a tutti i medici e ai i fisioterapisti con cui lavoro. Stiamo migliorando sempre di più. E anche la Honda sta lavorando duramente. Non è ancora della partita, ma sta lavorando molto intensamente in ottica 2023. Questa top 3 aiuta a tenere alta la motivazione. Il pilota che ha vinto sei titoli con la Honda c’è ancora.”

E sul futuro: “Dobbiamo essere realistici. Il ritmo era molto lento. Non ho spinto molto nei primi 10-15 giri con la gomma posteriore morbida. Ho gestito lo pneumatico e la mia condizione fisica. In Malesia faremo ancora fatica, ma a Valencia avremo un’altra possibilità, credo, di essere più vicini ai primi. Vedremo. Sarà un inverno importante, se vogliamo lottare per il titolo nel 2023”.