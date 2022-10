MotoGP, Marquez: "Vediamo come andrà a Valencia, fisicamente sto meglio"

23-10-2022 13:12

Il Cabroncito Marc Marquez non va oltre il settimo posto nel GP di Malesia, sulla pista storica di Sepang, penultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. Il #93 non è però soddisfatto del risultato, come ammesso dai microfoni di Sky Sport e riportato da Formula Passion:

“Sono felice del fine settimana, anche perché Sepang, solitamente, è uno dei GP dove fatico di più, tant’è che la Honda andava abbastanza lenta nei test invernali, e dunque tutti andavano più veloci di me. Oggi però mi sono sentito meglio anche a livello fisico, e la corsa è stata solida. Con quello che avevo a disposizione siamo andati al 100%, al contrario di ieri. Inizialmente ho tirato molto, poi ho ptovato a gestire la corsa fino alla fine. Adesso sarà fondamentale riprendere fiato la prossima settimana. Mi è stato detto che la gara è stata bella davanti tra Bagnaia e Bastianini, ed il box Ducati era un po’ teso. Adesso vediamo cosa succederà a Valencia, ma ora mi trovo meglio fisicamente, questo weekend ho lavorato tanto per la Honda per poter ricavare dati importanti. Ora dobbiamo lavorare per essere più vicino ad altri costruttori che vanno molto bene”.