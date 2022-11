MotoGP, Martin: "Congratulazioni a Bagnaia, mia partenza disastrosa"

06-11-2022 15:27

Jorge Martin, dopo essere scattato dalla prima posizione in griglia, termina al terzo posto il GP della Comunità Valenciana, ultima prova del Mondiale MotoGP 2022.

Queste le sue parole a Sky Sport:

“Prima di commentare la corsa vorrei fare le mie congratulazioni a ‘Pecco’ per il campionato che ha disputato. Trionfare così tanto è qualcosa di assolutamente incredibile. Dalla prima posizione ho avuto una partenza orribile. Non sono stato in grado di gestire in maniera buona le mescole. Ho tentato di inseguire Rins, ma non sono riuscito a passare. Guardo al prossimo anno con fiducia nella speranza di lottare per la classifica piloti”.