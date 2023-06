MotoGP, Martin e la forza della costanza

Il pilota della Pramac è secondo in classifica: "Non c'è motivo di cambiare, ho una moto ufficiale e un team forte".

22-06-2023 18:39

La ‘doppietta’ colta al Sachsenring ha permesso a Jorge Martin di avvicinare la vetta del Mondiale, detenuta dal campione in carica Pecco Bagnaia: il torinese è a +16.

E’ la costanza di rendimento (sempre a podio sia nella Sprint Race che nel GP a Le Mans, al Mugello e in Germania) il punto di forza del pilota madrileno, cui la Ducati preferì come compagno di Bagnaia Enea Bastianini: “Mi sono goduto questi giorni dopo la vittoria, avrei voluto festeggiare di più, ma Assen era dietro l’angolo; sono concentrato su questo weekend per arrivare in bellezza alla pausa estiva. Dopo la vittoria ho domandato la carena della moto, come faccio da due anni, ma non me l’hanno ancora data. Non so perché non me la lascino: voglio tenerla per me; hanno promesso che la daranno. Sono in forma e mi piace la pista: so che Assen è però una delle piste preferite da Bagnaia. Il futuro? Sono contento di stare in Pramac non c’è motivo di cambiare: ho una moto ufficiale e un team che mi aiuta. Sono d’accordo a modificare il format della Sprint, per avere meno pressione nella P1″ le dichiarazioni in conferenza stampa.

Assen in realtà ha regalato al 25enne solo un 7o posto in MotoGP: alla Moto3 risale il successo nello storico circuito dei Paesi Bassi, era il 2018.

Gigi Dall’Igna, dg della ‘Rossa’, si è nel frattempo espresso così sull’eventuale lotta tra Bagnaia e Martin per l’iride: “Se un nostro pilota si giocherà il Mondiale con un avversario di un’altra marca, ci saranno ordini di scuderia, è normale; con una situazione simile a quella odierna, ogni pilota Ducati sarà libero di fare la sua corsa, nel rispetto della correttezza e della lealtà”.