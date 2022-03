MotoGP, Martin lancia l'allarme in casa Ducati

17-03-2022 08:50

Dopo un debutto stagionale da dimenticare con lo scontro con Pecco Bagnaia, Jorge Martin prova a ripartire da GP d’Indonesia.

Lo spagnolo della Ducati Pramac, tra le rivelazioni della prima parte della scorsa stagione prima dell’incidente in Portogallo, era partito dalla pole in Qatar, non ha però nascosto qualche preoccupazione relativa al Mondiale appena iniziato, anche alla luce della sorprendente vittoria conseguita a Losail da Enea Bastianini:

“Il motore è meno lineare rispetto all’anno scorso, ma c’è del potenziale: se fai la pole significa che vai forte – le parole di Martin alla vigilia del via del weekend di Mandalika – Sono fiducioso, serve solo tempo, ma dobbiamo migliorare tante cose: Enea ha vinto con la mto 2021, dobbiamo trovare una linea al più presto o sarà un anno molto difficile”.

Poi un fugace e sportivo commento sull’incidente con Bagnaia: “Sono stato fortunato, ho solo un po’ di dolore alla mano, mentre rotolavo nella ghiaia temevo che mi potesse cadere una moto sopra, ma è andata bene. Con Pecco è tutto a posto, un incidente può capitare a tutti”.

