MotoGP, Martin: "Nel passo gara siamo tutti molto vicini"

19-03-2022 10:04

Ottima qualifica per il centauro della Ducati Pramac Jorge Martin, rookie of the year 2021, che si prende la seconda posizione dietro a Fabio Quartararo in Yamaha. Martin chiude a 213 millesimi dal poleman, dimostrando da subito un ottimo feeling con la Ducati.

Queste le sue dichiarazioni al termine del Q2:

“Fondamentali le qualifiche perchè a Mandalika è difficile superare, sono contento per la seconda posizione, proverò a guidare al meglio. Nel passo gara siamo tutti vicini, cercherò modi per guadagnare qualche decimo assieme al mio team, così provo a giocarmela. Speriamo in bene per la gara […] Ho molta fiducia, nelle quarte libere di stamattina sono andato molto bene con le medie anche se in tanti sono andati con le soft, ma penso già agli ultimi giri, dove potrò fare la differenza. Sono sempre sfinito dopo le qualifiche perchè ci metto tutto me stesso. Ma lo faccio sempre, vado al massimo, le provo tutte. Spero di fare meglio rispetto al Qatar dove sono partito in modo pessimo, e proverò a superare da subito Quartararo, che ha un ritmo veloce, e non sarebbe bello stargli dietro“.

OMNISPORT