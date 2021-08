MotoGp: Miller e Ducati davanti, Valentino Rossi rinato e in Q2

Jack Miller e la Ducati in grande spolvero nelle terze prove libere a Silverstone. Il pilota australiano ha strappato il tempo più veloce in 1:59.288. Tre Ducati nelle prime sei posizioni, bene anche Martin e Bagnaia. Aleix Espargarò dell’Aprilia è secondo, tra i dieci anche un rinato Valentino Rossi, settimo e direttamente in Q2 per le qualifiche ufficiali al via nel pomeriggio.

Nella top ten anche il leader del Mondiale Quartararo, quarto, il campione del mondo in carica Joan Mir, ottavo e Marc Marquez, decimo.

Primi dieci e qualificati in Q2:

1 43 J. MILLER 1:59.288

2 41 A. ESPARGARO +0.098

3 89 J. MARTIN +0.108

4 20 F. QUARTARARO +0.173

5 63 F. BAGNAIA +0.227

6 44 P. ESPARGARO +0.227

7 46 V. ROSSI +0.265

8 36 J. MIR +0.363

9 33 B. BINDER +0.383

10 93 M. MARQUEZ +0.395

OMNISPORT | 28-08-2021 11:54