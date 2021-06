MotoGp, Miller imbufalito per il suo errore ad Assen

Il pilota della Ducati Jack Miller ha vinto due gran premi in questa stagione in corso di MotoGp ma è reduce da una banale caduta nel GP d’Olanda ad Assen, quando era settimo ma in lotta per il podio.

L’australiano ha commesso un errore banale e ancora non si dà pace: “Mi sentivo bene, stavo tenendo il mio ritmo. Io ed Oliveira stavamo rimanendo più o meno al centro del gruppo di testa, mentre Pecco Bagnaia e quelli davanti si stavano riavvicinando a noi. Poi Mir ha fatto uno dei suoi attacchi alla curva 5, entrando in contatto con Nakagami. Quindi ho frenato prima, perché se fosse caduto qualcuno sarei stato in grado di farmi strada. Ho frenato più forte, ma avevo la stessa velocità dei giri precedenti, solo che in questo modo ho messo più carico sulla gomma anteriore e sono caduto. E’ stato un incidente da niente, un incidente davvero di mer**, ma ci è costato abbastanza caro. Quindi sono davvero incazzato come me stesso per quell’errore”.

“Stavo solo guardando quello che succedeva davanti a me e la mia testa era concentrata su come reagire. Non ero concentrato al 100% su quello che stavo facendo e questo è stato sufficiente per sbagliare”, il mea culpa di Jack Miller ai microfoni di MotoSprint.

Miller adesso è distante 56 punti dal leader Quartararo in classifica e proverà a reagire fin da subito per provare ad accorciare la distanza dal francese. Il pilota australiano, fino a poche settimane fa, era l’uomo da battere dopo due vittorie di fila e vorrebbe trascinare nuovamente la Ducati alla vittoria al termine della sosta estiva.

