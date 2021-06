MotoGp, Miller onora Marquez: "Ha vinto con un solo braccio"

Il pilota della Ducati Jack Miller ha onorato l’impresa di domenica di Marc Marquez: “C’è una ragione per cui è chiamato il King del Ring. Ci ha battuto tutti con un solo braccio. L’ha meritato per tutto quello che ha passato”.

Prossima gara ad Assen, dove Miller ha vinto la sua prima gara in MotoGp: “Dopo il GP di Germania, anche questo fine settimana correremo su una pista che, almeno sulla carta, non è tra le più favorevoli per le caratteristiche della nostra moto. Sono però ottimista perché anche al Sachsenring, dove non eravamo tra i favoriti, siamo invece riusciti ad essere competitivi sia in prova che in qualifica, anche se poi ci è mancato qualcosa in gara. In Olanda, le condizioni meteo saranno una variabile molto importante e, proprio qui sul bagnato nel 2016 ho ottenuto la mia prima vittoria in MotoGP. Sarà l’ultima gara prima della pausa estiva, per cui farò del mio meglio per avvicinarmi alla vetta della classifica e chiudere bene questa prima parte della stagione”.

OMNISPORT | 23-06-2021 16:39