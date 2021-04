MotoGP, Miller: “Prime gare difficili, ma il feeling è ottimo”

Cancellare la scivolata avvenuta nel GP del Portogallo in cui gli sono anche saltati alcuni punti a seguito dell’operazione all’avambraccio destro, questo il diktat per Jack Miller che si appresta a salire in sella per le prime prove libere di domani.

Il pilota australiano è impaziente di correre in sul tracciato di Jerez per il quarto Gp della stagione, il Gran Premio di Spagna. Nonostante siano passati diversi giorni dalla caduta, il #43 potrebbe non essere al top.

“Sono davvero molto entusiasta di tornare a correre a Jerez, una pista dove lo scorso anno ero stato molto competitivo chiudendo quarto nel GP di Spagna. Le prime gare del 2021 sono state piuttosto difficili per me, ma il mio feeling con la Desmosedici è ottimo e dopo l’operazione all’avambraccio destro non ho più avuto problemi di “arm pump” durante il fine settimana. Sento perciò di essere nella condizione di poter disputare una buona gara domenica”.”

OMNISPORT | 29-04-2021 13:33