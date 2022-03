MotoGP, Mir: "Contento di come stanno andando le cose"

03-03-2022 19:06

Dopo la cocente delusione del 2021, quando Joan Mir aveva lamentato una fortissima mancanza di prestazioni della Suzuki che, a detta dello spagnolo, non gli aveva permesso di competere per il campionato, il 2022 sembra partito sotto auspici ben differenti.

La GSX-RR sembra essere una moto davvero performante, e avere Livio Suppo come responsabile della squadra sembra aver fatto breccia nel cuore di Mir, che potrebbe a breve iniziare le trattative per il rinnovo.

Il campione del mondo 2020 ha parlato oggi nella consueta conferenza stampa che precede l’inizio della stagione a Losail:

“Sono contento di come stanno andando le cose, ho sentito un miglioramento sulla moto e sembra che abbiamo più velocità di punta, che è un aspetto sempre molto importante. L’inverno credo sia stato positivo, perché sono riuscito ad allenarmi bene e a riposarmi un po’ e ho ricaricato le batterie per le prime gare. Vediamo cosa riusciremo a fare e non vedo l’ora di partire. Livio Suppo? Si tratta di un passo che attendevamo da tanto tempo. Prima alcune persone all’interno del team non stavano facendo il proprio esatto lavoro, mentre ora tutti sanno quello che devono fare. Penso che sia una persona che possa dare tanto al team e per quanto ne so è una persona molto chiara ed è sicuramente quello di cui avevamo bisogno”.

