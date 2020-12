MotoGp, Mir: "Marquez si è congratulato con me, sta passando un brutto momento"

Dopo aver ricevuto il premio “Protagonista della Moto 2020”, il campione del mondo della MotoGp Joan Mir ha confessato di allenarsi con la moto da cross: “Ammiro le persone che vanno veloci nel motocross, perché è uno sport davvero difficile e complicato. Quello che mi piace è che la pista cambia ad ogni giro, devi risvegliare il tuo spirito di improvvisazione”.

Lo spagnolo proverà a bissare il titolo anche nel 2021, con la speranza di avere il pubblico sugli spalti: “Era triste non poter condividere la vittoria con la gente. Andare a Jerez senza nessuno, sembrava un test di novembre… è qualcosa che non per è niente piacevole. Per i piloti il ​​paddock senza persone non è stato affatto male, va detto, ma il calore delle persone è mancato tanto”

Resta l’incognita del suo avversario più temibile, ovvero Marc Marquez, reduce da un brutto infortunio che potrebbe condizionarlo anche in vista della prossima stagione: “L’altro giorno sono andato ad allenarmi a Lleida. Ho trovato Marc che accompagnava Alex ad un allenamento di motocross, l’ho visto e si è congratulato. È chiaro che sta passando un brutto momento, è un momento molto difficile per lui. È una situazione che a nessuno piace vedere, nemmeno a un suo rivale. Spero di vedermi lì con Marc. Quest’anno abbiamo vinto, abbiamo dimostrato una certa superiorità nella regolarità. Negli ultimi anni il più regolare è stato Marc. Dobbiamo migliorare molto, ma siamo vicini”.

OMNISPORT | 22-12-2020 17:22