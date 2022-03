MotoGp, Mir: "Sono molto contento"

04-03-2022 17:53

Il centauro della Suzuki Joan Mir ha commentato felice a Sky il primo venerdì di prove libere della stagione in Qatar: “Siamo solo al primo giorno ma abbiamo girato forte, a differenza del passato. Sono molto contento, mi sono sentito bene e sono riuscito subito a spingere”.

“Nei test vene con il telaio vecchio, ma questo non significa che il nuovo non funzioni, abbiamo bisogno di fare ulteriori prove. Mi sento bene, la base della moto è buona. Dalle ultime gare del 2021 abbiamo lavorato nella giusta direzione, trovando qualcosa in più per la qualifica. La potenza aiuta nel time attack, anche ulteriori dettagli su cui abbiamo lavorato son serviti, mi sento bene quando mettiamo una gomma nuova”.

