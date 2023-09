MotoGP Misano: Bagnaia più forte del dolore, immagini virali. E Bezzecchi lo prende a parolacce in diretta tv

Tutta la sofferenza di Francesco Bagnaia distrutto dopo il Gran Premio di Misano MotoGP chiuso al 3° posto e poi simpatico e pepato siparietto nel retro podio con Bezzecchi, il tutto andato in onda in diretta televisiva

Eroico, stoico, coraggioso oltre ogni limite e ogni tipo di sinonimo. Gli aggettivi si sprecano per la gara di Francesco Bagnaia che è riuscito a centrare il podio a Misano nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP. Bissando lo stesso risultato di ieri nella Sprint Race con una gara e mezzo in quelle gambe martoriate, una addirittura investita, dal terribile incidente di appena una settimana a Barcellona.

Come pure Marco Bezzecchi, secondo ieri e oggi alle spalle di un inarrivabile e imbattibile Jorge Martin. I due italiani hanno davvero gettato il cuore oltre l’ostacolo. Ma anche altro. Perchè se è vero che le immagini di Bagnaia sofferente a fine gara hanno giustamente fatto il giro del mondo, è diventato altrettanto virale in rete il retro podio di Misano.

Prima di salire sul palco della premiazione, Pecco e Bez guardando con Martin gli highlights della gara si sono ironicamente punzecchiati e soprattutto da Bezzecchi sono arrivate fiumi di parolacce andate in onda in diretta tv.

GP Misano MotoGP: tutta la sofferenza di Bagnaia, guarda il video

Una settimana fa nessuno poteva pensare vedendo le immagini della caduta di Barcellona con Binder che gli passa sopra con la moto, che Francesco Bagnaia potesse anche solo presentarsi a Misano per correre. Ed invece dal miracolo del “niente di rotto” si è passato ad un altro miracolo. Non solo Pecco ha corso ma ha pure chiuso a podio sia la Sprint Race ieri che la gara oggi.



Ma non senza soffrire. Specie oggi, dopo la SR di ieri, Bagnaia ha mostrato appena conclusa la sua gara tutta la sua sofferenza. Il suo corpo ancora in ripresa da Barcellona ha mostrato i segni di cedimento e complice l’abbassamento del livello di adrenalina, Pecco ha fatto fatica anche solo a scendere dalla sua Ducati, gialla per l’occasione.

Nothing more to give! 👊 7 days after his #CatalanGP crash, @PeccoBagnaia has finished third in the #TissotSprint, third in the race and got the fastest lap in the process 👏#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/xrZYfp1oRm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 10, 2023



Dalle immagini in tv, postate sul web e che sono diventate virali in breve tempo, si vede Bagnaia scendere a fatica dalla moto, aiutato da un paio di suoi meccanici. Poco prima Pecco aveva percorso il giro di rientro quasi appoggiato sulla moto. Immagini, come si suol dire che, in epoca di elettronica e di computer all’esasperazione, riconciliano con i valori di sacrificio dello sport.

MotoGP, Bezzecchi a Bagnaia dopo la gara: “Mi hai rotto il ca…”