MotoGP, diretta GP di Misano LIVE

La MotoGP torna in pista col GP di Misano, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2023. Dopo la vittoria di ieri di Jorge Martin nella Sprint Race davanti a Bezzecchi e Bagnaia, la classifica piloti è attualmente così composta:

Pos Pilota Naz. Team Costruttore Punti 1 Bagnaia F. ITA Ducati Lenovo Team Ducati 267 2 Martin J. ESP Pramac Racing Ducati 222 3 Bezzecchi M. ITA VR46 Racing Team Ducati 198 4 Binder B. ZAF Red Bull KTM Factory Racing KTM 171 5 Espargaro A. ESP Aprilia Racing Aprilia 156

Ieri Jorge Martin su Ducati Pramac ha dominato la Sprint Race del Gp di Misano di MotoGP. Con tanto di tripletta Ducati. Sul podio uno stoico Marco Bezzecchi su Ducati del Mooney VR46 Team e l’altrettanto storico e pure lui dolorante Francesco Bagnaia che si è difeso nel finale dagli attacchi di uno scatenato Dani Pedrosa e Brad Binder su Ktm ai piedi del podio.

Per quanto riguarda la griglia di partenza si parte dalla pole position di Jorge Martin che partirà nuovamente davanti a tutti nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP. In prima fila con lui gli stessi del podio della SR: 2° Bezzecchi e 3° Bagnaia. Seconda fila con l’Aprilia di Vinales, la Ktm di un incredibile Dani Pedrosa e l’altra Aprilia di Aleix Espargaró. In terza fila 7° Binder, 8° Luca Marini, 9° Marc Marquez e chiude la top ten 10° Oliveira.

Il GP di San Marino si corre sul Circuito di Misano, dedicato alla memoria di Marco Simoncelli. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma alle 14.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: