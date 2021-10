Motogp, Morbidelli e il bilancio di Austin: positivo nonostante l'ultimo posto

Franco Morbidelli, nel tracciare un bilancio finale del weekend di Austin, non giudica la sua prova del tutto negativa nonostante l’ultimo posto sul traguardo. La pista texana infatti non è di certo il posto ideale per il Morbido, tornato in fretta in sella dopo l’intervento ai legamenti del ginocchio:

“Nel complesso è stato un buon weekend. Abbiamo fatto passi avanti sul fronte della velocità e del feeling con la moto. Ora ho davanti due settimane per riprendermi fisicamente, allenarmi e arrivare al meglio alla seconda gara di Misano, in programma il 24 ottobre. Sono curioso di tornare a Misano per valutare i miei progressi, mi aspetto di vedere ulteriori miglioramenti. Il tracciato di Austin è davvero molto duro, lo hanno sottolineato tutti i piloti nel corso del weekend. Per me è stato impossibile mantenere un ritmo costante, dopo otto giri ho già dovuto rallentare altrimenti non sarei riuscito nemmeno a finire la gara, praticamente alla fine facevo i cambi di direzione solo con le braccia, nelle gambe non avevo più forza. Tra temperature e caratteristiche della pista non era di certo la pista ideale per me”.

Morbidelli ha scelto di tornare subito in pista dopo l’operazione, senza aspettare i sei mesi che avrebbe dovuto:

“Il mio è un infortunio che richiede sei mesi per guarire, lo sappiamo, invece sono passati solo tre mesi dall’operazione. Stiamo forzando i tempi, ma credo che sia stato giusto rientrare presto in pista, non potevo permettermi di restare fuori sei mesi. Le cose stanno andando bene, sono fiducioso”.

Infine, il nuovo pilota factory di Yamaha parla anche di quanto avvenuto in Moto 3:

“Ho avuto tanta paura per l’incidente. Devono darsi una regolata tutti e bisogna intervenire. Non so se dipenda dalla generazione, dalla categoria, o dalla moto che guidano, ma di fatto queste gare sono estremamente pericolose. Decidere di far saltare a Oncu due gare è già un buon inizio”.

OMNISPORT | 05-10-2021 16:00