MotoGp, Morbidelli: "Un elicottero mi ha svantaggiato, Rossi sa come stupire"

Franco Morbidelli ha chiuso col settimo tempo le qualifiche in Qatar:

“Onestamente avrei potuto essere un po’ più avanti ma non tanto avanti. Ho sbagliato il secondo tentativo per fare il tempo per colpa di… un elicottero. Mi stavo lanciando, alla curva 1 un elicottero è decollato, si è alzato un gran polverone e abbiamo rallentato con Quartararo e gli altri. Sono arrivato tardi alla bandiera che chiudeva le qualifiche, un pizzico tardi anche se pensavo di essere ancora in tempo e ho tirato. Avrei migliorato il mio tempo, non di molto ma qualche posizione l’avrei guadagnata”.