MotoGP, Nakagami: "Nel 2021 voglio lottare per il titolo"

Il pilota Honda Takaaki Nakagami è fiducioso per la prossima stagione. Dopo tre anni di esperienza con la casa giapponese, ha voglia di sognare in grande: “È stata una buona stagione per me, non ho ottenuto il primo podio ma abbiamo ottenuto la pole position e partenze in prima fila. È stato un grande passo in avanti rispetto alla precedente stagione. Sono contento. Il 2021 sarà davvero importante per la mia carriera e ovviamente vorrei lottare per il campionato. Spero di conquistare molto presto un podio o addirittura una vittoria”.

Nakagami deve tanto al compagno di squadra Marc Marquez, che però darà forfait ancora per un po’: “Ho letto le notizie su Marc e mi dispiace molto per lui. Pensavo che sarebbe stato pronto per la stagione 2021 dall’inizio. Ma sembra difficile. E’ stato uno dei miei insegnanti. Ogni volta che guardo i suoi dati è davvero interessante. Dopo la prima gara di Jerez ci siamo resi conto che dovevo cambiare lo stile di guida. Ho cercato di studiare più a fondo i dati di Marc e ha funzionato bene. Dopo la seconda gara a Jerez ho sentito che era quello lo stile per guidare la Honda”.

OMNISPORT | 15-12-2020 15:57