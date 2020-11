MotoGp: Oliveira domina, podio Morbidelli. A Ducati titolo costruttori

Miguel Oliveira ha dominato e vinto il Gran Premio di Portogallo di MotoGp. Sul circuito di casa a Portimao, il pilota lusitano della KTM ha dettato legge restando in testa dall’inizio alla fine: sul podio con lui ci sono Jack Miller e Franco Morbidelli, che è ufficialmente vice campione del mondo.

Andrea Dovizioso, all’ultima in Ducati, ha chiuso in sesta posizione: anche grazie a lui la scuderia di Borgo Panigale conquista il titolo costruttori.

Valentino Rossi saluta il team ufficiale Yamaha piazzandosi al dodicesimo posto dopo una gara complicata nelle retrovie. Il già campione del mondo Mir finisce ko per un problema tecnico.

LA GARA

Al via Oliveira mantiene il primo posto, subito duello tra Morbidelli e Miller per la seconda posizione. Ai box Bagnaia, gara finita subito per un problema alla spalla dopo uno scontro con Mir.

Davanti Oliveira vola via con un ritmo indiavolato, dopo pochi giri ha già oltre due secondi di margine sui primi inseguitori, Morbidelli e Miler. Gara d’orgoglio per Crutchlow, in lotta per la quarta posizione. Dovizioso all’ultima in Ducati è dodicesimo, quindicesimo Valentino Rossi.

A metà gara Oliveira ha fatto il vuoto, con un vantaggio di oltre 3 secondi su Morbidelli e Miller. A parte l’italobrasiliano, Yamaha in sofferenza con Quartararo, Vinales e Rossi in lotta per la tredicesima posizione.

Dovizioso risale la classifica, al sedicesimo giro entra tra i primi 8, mentre si ferma Mir per un problema elettronico: weekend da dimenticare per il campione del mondo della Suzuki.

Il forlivese della Ducati cresce prepotentemente ad ogni giro: alla ventunesima tornata con una staccata da urlo infila Zarco e Crutchlow, prendendosi in un colpo solo la sesta posizione.

Oliveira vola verso la vittoria con largo margine, alle sue spalle su Miller sorpassa Morbidelli e si prende il secondo posto.

Ordine di arrivo (primi dieci)

Oliveira

Miller

Morbidelli

Pol Espargarò

Nakagami

Dovizioso

Bradl

Aleix Espargarò

Alex Marquez

Zarco

