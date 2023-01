MotoGP, Pernat contro la Sprint Race

12-01-2023 11:31

La grande novità della MotoGP 2023 è la Sprint Race, ma la soddisfazione di addetti ai lavori e pubblico è ai minimi termini.

La voce di Carlo Pernat, storico manager genovese, ha rilasciato a Moto.it il suo pensiero: “Per me fare la Sprint Race in tutti e 21 i GP non è una buona idea, i piloti si troveranno a disputare 42 gare e non sarà facile trovare la quadra, non si è parlato sinora di bonus (si devono modificare contratti in essere, le Case e la Dorna rimpallano la questione) a loro favore e di assicurazioni, sono comunque corse vere in cui si corrono rischi; si doveva approcciare una sorta di cambiamento morbido, in F1 corrono 6 Sprint Race e hanno a disposizione tre macchine. I piloti non sono contenti, per la prima volta Ezpeleta non ha ascoltato i protagonisti dello spettacolo; la partita è aperta, loro sono spiazzati”.

Già, la Dorna sta provando a rimediare alla dimunizione dei tifosi, nei circuiti e in televisione, e la mancata competitività di figure come Valentino Rossi prima e Marc Marquez poi certamente non è di aiuto: “L’idea Sprint Race non è di per sé improvvida, ma va rivista come impostazione e magari a livello di fruizione: c’è una larga fetta di appassionati che dovrebbe essere più accontentata e le gare brevi dovrebbero così passare in televisione, sarebbe la giusta mossa di marketing per promuovere la gara della domenica, ma la Dorna ha con ogni probabilità deciso ascoltando la pancia, in funzione dei problemi finanziari. La Dorna dovrebbe imporre prezzi limite per vedere dal vivo la gare, sconti che so per la moglie o per il figlio e la possibilità di presenziare alle interviste ai piloti; proviamo a prendere le soluzioni brillanti della F1, senza scimmiottare quel mondo a scatola chiusa”.